Глава Химок проверил готовность 6 котельных к отопительному сезону

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин вместе с директором «ТСК Мосэнерго» Сергеем Чубаровым проверил готовность 6 котельных к предстоящему отопительному сезону. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Пообщались с работниками котельных на Планерной и в Сходне. Основные работы проведены, но все же остались моменты, на которые следует обратить внимание. Дал поручение привести все в порядок до 15 октября, чтобы полностью подготовиться к запуску отопления», — сказал Волошин.

В настоящее время в Химках проводят пробные пуски тепла. Это нужно для того, чтобы вовремя обнаружить неполадки и устранить их. С 29 сентября в городском округе начинаются подключения к теплу школ, детских садов и больниц.

Всего в составе теплосетевого хозяйства Химок: 57 котельных, 114 центральных тепловых пунктов и 460 километров сетей холодного и горячего водоснабжения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в этом году в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он также подчеркнул, что крайне важно внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании», — заявил Воробьев.