Глава городского округа Клин принимает участие в подмосковном форуме в сфере ЖКХ

Глава городского округа Клин сегодня принимает участие в подмосковном форуме «Грамотный собственник — фактор развития сферы ЖКХ». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского окурга.

Спикерами Форума выступают Вице-Губернатор Московской области Е. А. Хромушин, Министр ЖКХ Московской области А. А. Велиховский, Министр энергетики Московской области С. А. Воропанов, Главный государственный жилищный инспектор Московской области Э. П. Сущенко, руководители АО «Мособлгаза», Фонда капремонта Московской области, «МосОблЕИРЦ, руководитель Ассоциации председателей советов МКД О. В. Тыщенко, члены ОБщественной палаты Подмосковья и Совета муниципальных образований Московской области.

На встрече обсуждаются и текущие вопросы по подготовке к работе в осенне-зимний период, и вопросы модернизации инфраструктуры ЖКХ. Спикеры рассказывают как о новеллах в законодательстве, так и о лучших региональных практиках и успешных кейсах.

Концессия с компанией «ГАЗПРОМ» позволяет провести модернизацию устаревшего теплохозяйства, которую округ сам не смог бы сделать никогда. Важным акцентом форума является взаимодействие с жителями, для удобства и комфорта которых и проводятся эти важные, не всегда заметные людям, работы.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.