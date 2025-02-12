Газификация деревни Щепотьево в округе Коломна стартует этой весной

Жители деревни Щепотьево давно мечтают о появлении в их населенном пункте газа. Теперь Щепотьево включено в областную программу газификации, и вскоре здесь начнутся работы по строительству газовых сетей, сообщает пресс-служба администрации округа Коломна.

Представители «Мособлгаза» на личной встрече подробно разъяснили местным жителям все аспекты предстоящей газификации и последующего подключения газа к домам. Начало работ по газификации запланировано на весну этого года.

Местные жители поделились, что ожидали появления газа в своей деревне более 15 лет, поэтому практически все готовы подключить его в свои дома. К осени здесь планируется проложить около 10 километров газовых сетей, благодаря чему каждый житель получит возможность газифицировать свой дом. Специалисты также проконсультировали щепотьевцев по основным условиям программы социальной газификации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе ударными темпами реализуется программа социальной газификации.

«Это было маленькое чудо. Почему чудо? То, за что раньше брали 1–2 млн рублей, сегодня ты получаешь с оборудованием максимум за 150 тыс. рублей. Не знаю, может, сейчас котел, бойлер и плита чуть выросли в цене. Ну, ладно 180–200 тыс. рублей. Но это не 1–2 млн. Это мечта, которая десятилетиями не могла реализоваться», — отметил Воробьев.