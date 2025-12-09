Эксперт предупредил о риске новых аварий в ЖКХ зимой из-за изношенных сетей

Член комитета по ЖКХ ТПП России Константин Крохин заявил, что износ коммунальных сетей может привести к новым крупным авариям зимой 2024–2025 годов, особенно при сильных морозах, сообщает «Царьград» .

Крохин рассказал, что состояние коммунальной инфраструктуры вызывает серьезные опасения. По его словам, недавние аварии в Ангарске и Новосибирске, где тысячи жителей остались без тепла, подтверждают высокий уровень износа сетей.

Эксперт отметил, что предстоящая зима может оказаться сложнее предыдущей, если температура воздуха резко понизится. В этом случае коммунальные службы будут вынуждены выбирать между повышением давления в трубах, что увеличивает риск аварий, и снижением давления, что приведет к недостаточному отоплению в квартирах.

Также Крохин опроверг слухи о «тайной подготовке» к массовым отключениям, но подчеркнул, что официальная статистика не отражает реального состояния сетей. По его мнению, решить проблему могут только масштабные инвестиции в модернизацию, однако бизнес не готов вкладывать средства, а простое повышение тарифов не изменит ситуацию.

