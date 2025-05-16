До 19 мая жители Подмосковья могут перейти на электронную платежку на Госуслугах

В Подмосковье действует пилотный проект, который дает жителям возможность получать Единый платежный документ в электронном формате на региональном портале Госуслуги. Перейти на такой формат возможно ежемесячно с 1 по 19 мая. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Кто может подключить ЕПД на РПГУ:

собственники жилья в МКД;

жильцы по договору социального найма;

Для участия у собственника может быть оформлен как полный, так и частичный перечень коммунальных услуг плату за которые рассчитывает «МосОблЕИРЦ».

Как подключить электронную платежку:

зайти на региональный портал Госуслуг;

подтвердить согласие на получение электронных платежек, поставив галочку;

квитанции в электронном виде начнут приходить вам уже со следующего месяца.

Электронный ЕПД обеспечит моментальную доставку квитанций где бы вы не находились, исключит риск их потери, защитит данные от фальсификаций и сэкономит до 100 тонн древесины на отказе от бумажной печати.

И сама модернизация систем теплоснабжения, и сети, и дополнительные мощности по генерации тепла — все это будет продолжено и в следующие месяцы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Также обращаю внимание, что у нас очень внушительная программа по модернизации ЖКХ, тепло-, водоснабжения на 2025 и 2026 годы. Это большая трехлетняя программа, которая, пожалуй, является самой весомой и значимой», — сказал Воробьев.