До 19 мая жители Подмосковья могут перейти на электронную платежку на Госуслугах
Фото - © Пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
В Подмосковье действует пилотный проект, который дает жителям возможность получать Единый платежный документ в электронном формате на региональном портале Госуслуги. Перейти на такой формат возможно ежемесячно с 1 по 19 мая. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
Кто может подключить ЕПД на РПГУ:
- собственники жилья в МКД;
- жильцы по договору социального найма;
Для участия у собственника может быть оформлен как полный, так и частичный перечень коммунальных услуг плату за которые рассчитывает «МосОблЕИРЦ».
Как подключить электронную платежку:
- зайти на региональный портал Госуслуг;
- подтвердить согласие на получение электронных платежек, поставив галочку;
- квитанции в электронном виде начнут приходить вам уже со следующего месяца.
Электронный ЕПД обеспечит моментальную доставку квитанций где бы вы не находились, исключит риск их потери, защитит данные от фальсификаций и сэкономит до 100 тонн древесины на отказе от бумажной печати.
И сама модернизация систем теплоснабжения, и сети, и дополнительные мощности по генерации тепла — все это будет продолжено и в следующие месяцы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Также обращаю внимание, что у нас очень внушительная программа по модернизации ЖКХ, тепло-, водоснабжения на 2025 и 2026 годы. Это большая трехлетняя программа, которая, пожалуй, является самой весомой и значимой», — сказал Воробьев.