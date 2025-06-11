Девять объектов ЖКХ отремонтировали в Подмосковье под контролем экспертов в 2025 г

Ни один ввод объекта водоснабжения или водоотведения в эксплуатацию невозможен без участия контролирующих органов. Сейчас под контролем управления технического надзора капитального ремонта Подмосковья находится более 200 водозаборных узлов, очистных сооружений и сетей. На 79 из них активно ведутся работы по капитальному ремонту, строительству или реконструкции, а мероприятия на девяти объектах уже успешно завершены с начала года. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

«В 2025 году планируется к вводу 150 объектов. Хочу отметить, что примерно 45% всех мероприятий приходится на 5 округов: Истра, Можайск, Дмитровский, Одинцовский и Коломна. Там предстоит самая большая работа в этом году. Если говорить о статусе на сегодняшний день — по оставшимся объектам работы должны быть начаты до 1 августа. Завершить все планируется до 30 ноября», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Так, среди объектов на которых завершен капитальный ремонт:

участок напорного дюкера под рекой Ока в мкр. Щурово Коломны;

наружные сети канализации в Балашихе по ш. Энтузиастов, ул. Юлиуса Фучика и ул. 40 лет Победы;

самотечный канализационный коллектор в городе Дрездна Орехово-Зуевского округа.

Что включают в себя работы?

замена труб и оборудования;

замена системы автоматизации и диспетчеризации;

ремонт колодцев и очистных сооружений;

ремонт помещений и строительство новых зданий вспомогательного назначения;

гидравлические испытания;

благоустройство территории.

Мероприятия проводятся поэтапно, что минимизирует неудобства для жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что для региона очень важно рассчитаться за работу с подрядными организациями, занятыми обслуживанием котельных и сетей теплоснабжения, так как в 2025 году предстоят мероприятия по модернизации этих сетей.

«Обращаю внимание глав, что после сдачи объектов нам очень важно рассчитаться с подрядчиками, чтобы не было западаний. Важно, чтобы в следующем, еще более масштабном году по модернизации теплоснабжения, могли опираться на тех, кто умеет вести и грамотно планировать эту работу как на котельных, так и на сетях разного назначения», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.