Деревня Леонтьево встретит зиму с новой котельной

сегодня в 11:27

Она станет основным источником тепла и горячей воды для жителей в новом отопительном периоде.

Ее готовность проинспектировали профильный заместитель главы округа Сергей Медведев, специалисты жилищно-коммунального хозяйства, директор МУП «ПТО ЖКХ» Юрий Худяк, представители депутатского корпуса, местного отделения партии «Единая Россия» и общественной палаты.

Несмотря на компактные размеры, установка оснащена тремя современными котлами. Два работают постоянно, третий включается в часы пиковых нагрузок. Умная автоматика сама отслеживает рост потребления и подключает резервный котел.

Теплом будет обеспечено 11 многоквартирных домов, три социально значимых объекта и 757 абонентов.

«Новые технологии позволяют нам экономить пространство и повышать энергоэффективность. Высокий уровень автоматизации гарантирует стабильную и бесперебойную работу», — отметил Сергей Медведев.

Благодаря вводу котельной в эксплуатацию жители Леонтьева смогут встретить зиму в тепле и комфорте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность взаимодействия с садовыми некоммерческими товариществами.

«Традиционно у нас идет работа по зимним, весенним контейнерным площадкам, и, что важно, я очень надеюсь, что наши коллеги, главы, члены нашей команды сопровождают работу, связанную с СНТ. Перезаключение контрактов, <…> все эти, кому-то может показаться — детали, на самом деле — основополагающие вещи, приведут нас к хорошему и важному, заметному результату», — подчеркнул Воробьев.