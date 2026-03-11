Делегация Подмосковья посетила Минск для обмена опытом в ЖКХ

Делегация Московской области во главе с министром ЖКХ Кириллом Григорьевым посетила Минск с рабочим визитом для обмена опытом в сфере водоснабжения и диспетчеризации. Специалисты изучили энергосберегающие технологии и цифровые решения белорусской столицы, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В состав делегации вошли представители «Мособлводоканала», Люберецкого водоканала, «Мособлтепло» и управления технического надзора капитального ремонта Московской области.

На площадке УП «Минскводоканал» участники ознакомились с организацией работы коммунального комплекса столицы Белоруссии, который объединяет более 5 тыс. км сетей, насосные станции и артезианские скважины.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.