Более 70 игровых элементов отремонтировали в Подмосковье с начала апреля

С приходом тепла в Московской области детские площадки для ребят становятся местом активного времяпровождения. Также с повышением активности возрастает и необходимость в проверке состояния игровых элементов. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Инспекторы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области проводят регулярные проверки игровых зон и при выявлении замечаний или дефектов — направляют соответствующим специалистам для устранения.

С начала апреля в регионе отремонтировали более 70 детских горок. Горки — важная конструкция, которая должна соответствовать всем требованиям безопасности. Они должны быть надежными и устойчивыми для использования.

Наибольшее количество работ выполнено в следующих муниципалитетах:

Раменский округ— 33;

Люберцы — 10;

Одинцовский округ— 6.

Детская игровая инфраструктура — одно из приоритетных направлений в надзорной деятельности министерства. Безопасное игровое оборудование детских площадок — залог здоровья и комфорта маленьких жителей.

Какие дефекты существуют и куда обращаться — подробная информация на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.