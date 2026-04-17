Более 2 тыс объектов освещения восстановили в подъездах Подмосковья
С начала весны 2 417 объектов освещения подъездов Московской области привели в нормативное состояние. Специалисты демонтировали устаревшее оборудование, установили новые светильники, восстанавливали участки проводки и налаживали автоматику, сообщила пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Замена освещения в МКД — это комплекс мероприятий, направленных на обновление системы освещения мест общего пользования: подъездов, лестничных клеток, лифтовых холлов, подвалов, чердаков и придомовой территории.
Какие виды работ производятся с системой освещения в МКД?
- Демонтаж неисправных светильников, ламп, выключателей.
- Мелкий ремонт проводки — замена поврежденных участков кабеля в месте подключения, ремонт клеммников.
- Установка новых светильников на штатные места.
- Замена выключателей, патронов, фотореле.
- Пусконаладочные проверки — включение, проверка контактов и изоляции.
Наибольшее количество работ было выполнено в следующих муниципалитетах:
- Люберцы — 209;
- Химки — 168;
- Павлово-Посадский — 164;
- Ленинский — 162;
- Мытищи — 152.
При возникновении вопросов, касающихся работы освещения, жители могут обратиться:
- в управляющую организацию дома;
- в Единую диспетчерскую службу Московской области — ЕДС МО;
- в территориальный отдел Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.
«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.
Жители Московской области могут решать вопросы, связанные с общим имуществом многоквартирных домов, через единую цифровую платформу — приложение «Госуслуги.Дом». Все операции доступны в режиме «одного окна», это экономит время и упрощает взаимодействие с управляющими организациями.
