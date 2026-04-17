Более 2 тыс объектов освещения восстановили в подъездах Подмосковья

С начала весны 2 417 объектов освещения подъездов Московской области привели в нормативное состояние. Специалисты демонтировали устаревшее оборудование, установили новые светильники, восстанавливали участки проводки и налаживали автоматику, сообщила пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Замена освещения в МКД — это комплекс мероприятий, направленных на обновление системы освещения мест общего пользования: подъездов, лестничных клеток, лифтовых холлов, подвалов, чердаков и придомовой территории.

Какие виды работ производятся с системой освещения в МКД?

Демонтаж неисправных светильников, ламп, выключателей. Мелкий ремонт проводки — замена поврежденных участков кабеля в месте подключения, ремонт клеммников. Установка новых светильников на штатные места. Замена выключателей, патронов, фотореле. Пусконаладочные проверки — включение, проверка контактов и изоляции.

Наибольшее количество работ было выполнено в следующих муниципалитетах:

Люберцы — 209;

Химки — 168;

Павлово-Посадский — 164;

Ленинский — 162;

Мытищи — 152.

При возникновении вопросов, касающихся работы освещения, жители могут обратиться:

в управляющую организацию дома;

в Единую диспетчерскую службу Московской области — ЕДС МО;

в территориальный отдел Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.

Жители Московской области могут решать вопросы, связанные с общим имуществом многоквартирных домов, через единую цифровую платформу — приложение «Госуслуги.Дом». Все операции доступны в режиме «одного окна», это экономит время и упрощает взаимодействие с управляющими организациями.

