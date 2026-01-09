Более 100 единиц техники и 200 рабочих очищают Можайский округ от последствий снегопада

В связи с резким ухудшением погодных условий все дорожные и коммунальные службы Можайского округа приведены в состояние повышенной готовности. По прогнозам синоптиков, в регионе продолжается интенсивный снегопад. Такая погода сохраниться в течение нескольких суток, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Для оперативного реагирования на вызовы стихии в Можайском округе мобилизована вся доступная техника. На региональных трассах работают 16 комбинированных дорожных машин (КДМ), 6 тракторов МТЗ, 2 мини-погрузчика, 2 погрузчика и 2 грейдера, а также более 60 дорожников. Муниципальные дороги, дворы и общественные пространства чистят более 70 единиц техники и 150 рабочих.

Комплексная работа организована поэтапно. В первую очередь службы расчищают основные транспортные артерии и подъезды к социальным объектам.

Для экстренных случаев и сообщений о проблемных участках круглосуточно работают телефоны Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС): 8(49638)4-14-15, 8(49638)4-15-44 или короткий номер 112.

Все оперативные службы в ближайшие дни будут работать в усиленном режиме до полной нормализации обстановки. Жителей просят набраться терпения и быть осторожными.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо максимально включиться в работу по поиску и найму персонала в сфере ЖКХ, так как наблюдается нехватка сотрудников.

«У нас очень заметно не хватает людей в каждом муниципалитете — все, что касается разнорабочих, а также работников ЖКХ и аварийных служб, и управляющих компаний», — сказал Воробьев.