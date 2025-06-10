Благодарностью президента РФ отметили подмосковных экспертов стройконтроля

Министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев вручил благодарности президента РФ 9 специалистам подведомственных организаций за активное участие в реализации специальных инфраструктурных проектов и высокие достижения в профессиональной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Среди награжденных 7 сотрудников управления технического надзора капитального ремонта Московской области:

Игорь Лукьянов — руководитель проекта управления по спецпроектам;

Сергей Нагибин — начальник отдела по спецпроектам Запорожской и Херсонской областей;

Иван Щепетов — начальника отдела службы безопасности;

Валерий Бегичев — главный эксперт отдела по спецпроектам Запорожской и Херсонской областей;

Владислав Волос — главный эксперт отдела по спецпроектам Запорожской и Херсонской областей;

Сергей Ермолин — главный эксперт отдела по спецпроектам Запорожской и Херсонской областей;

Максим Пульников — руководитель проекта отдела по спецпроектам Запорожской и Херсонской областей.

И 2 сотрудника Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области:

Алексей Литвинов — начальник отдела строительного контроля;

Владимир Щербаков — руководитель специального инфраструктурного проекта «1».

«Ваша работа, как уже было отмечено, с одной стороны, остается в тени, но с другой — имеет колоссальное значение. При тех сложных условиях, в которых вам пришлось трудиться, проявленные вами качества вызывают искреннее восхищение. Это настоящий героизм, смелость, самоотверженность. Военные осознанно идут на риск, готовясь к защите Родины. Но когда гражданские люди совершают подвиг, не просто приближая Победу, а ежедневно подвергая себя опасности, это вызывает особое уважение. И аббревиатура нашего стройнадзора уже известна всем: и заказчикам, и подрядчикам, и в Минстрое России. Для меня большая честь сегодня быть причастным к этому награждению», — обратился к присутствующим министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев.

С начала года специалисты провели более 50 тыс. выездов на объекты ЖКХ новых регионов. Ежедневно они контролируют соответствие сметной документации, соблюдение строительных материалов нормативным требованиям и общий ход восстановительных работ — сроки, порядок выполнения, устранение выявленных дефектов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.