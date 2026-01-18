Андрей Воробьев: система ЖКХ работает в усиленном режиме в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что уборка снега в регионе осуществляется в усиленном режиме.

«Система ЖКХ работает, безусловно, в усиленном режиме. Более 10 тыс. автомобилей задействовано. Ситуационный центр видит, что и когда убирается, а также количество жалоб, которые приходят, или затруднений, которые испытывает общественный транспорт», — подчеркнул губернатор в эфире телеканала «Россия 1».

Мы видим, как работает механизированная единица, какое количество она убирает и где убирает.

«Поэтому мы стараемся успевать», — добавил Воробьев.

Ранее губернатор сообщил, что муниципалитеты получили партию спецтехники, чтобы уборка снега в сезонное время проходила в 2,5 раза быстрее, чем раньше.

«У нас в Подмосковье 15 тыс. дворов, большое количество общественных пространств, и ежегодно их число растет. Спасибо всем, кто ежедневно поддерживает порядок», — написал Воробьев.

