Актуальные вопросы управления многоквартирными домами обсудят в Одинцове 20 мая

В Одинцове 20 мая пройдет очная образовательная лекция, посвященная актуальным вопросам управления многоквартирными домами. Очное мероприятие по вопросам жилищного хозяйства состоится в 14:00 в библиотеке № 1 по адресу: Одинцово, улица Маршала Бирюзова, дом 30А, сообщает пресс-служба администрации округа.

На семинаре рассмотрят вопросы заключения договоров управления, обсудят работу советов многоквартирных домов, выбора их членов и проведение общих собраний. Особое внимание уделят оптимизации затрат на общее имущество и снижение коммунальных расходов.

Организаторы лекции подчеркивают, что это уникальная возможность для участников обменяться опытом в области эффективного управления жилищным фондом и углубить свои знания.

Гости семинара смогут задать все интересующие их вопросы, получить полезные материалы и поучаствовать в дискуссиях.

Вход на лекцию свободный — посетить мероприятие может любой желающий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.