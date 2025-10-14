90% работ капремонта кровли многоквартирного дома провели в Балашихе

сегодня в 17:10

В обходе приняли участие депутат Совета депутатов, директор МФЦ городского округа Наталья Дубовицкая, начальник отдела технического контроля и реализации программ Дмитрий Шатилов, представители подрядной организации и управляющей компании, активные жители.

«Подрядной организацией завершен ключевой этап — покрытие из гидроизоляционного материала „Гидростеклоизол“ полностью уложено. Общая готовность объекта составляет около 90%», — сказал Геннадий Попов.

Проведение работ по капитальному ремонту включает в себя предотвращение протечек, восстановление теплоизоляции, что позволит продлить срок службы дома и сохранить комфорт жильцов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье будет реализована беспрецедентно большая программа по модернизации теплоснабжения.

«Мы по темпу, по ходу реализации этой программы, знаю, что многие успешно включились: и главы, и наши подрядчики, — мы контролируем и их, и в части количества людей на объектах, и в части своевременной закупки материалов, физики выполнения работ», — сказал губернатор.