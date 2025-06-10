700 кг пластиковых крышек сдали на переработку пассажиры поездов в Подмосковье

В 22 поездах дальнего следования Федеральной пассажирской компанией и благотворительным фондом «Волонтеры в помощь детям-сиротам» была организована работа пунктов сбора пластиковых крышек. С января 2024 по март 2025 года пассажиры сдали уже 700 кг отходов, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Все сырье доставлено на комплекс по переработке отходов «Восток». Когда на предприятии накопится достаточный объем вторичных ресурсов, крышки будут отправлены на переработку.

Сырье, полученное из переработанных крышек, по своим характеристикам не уступает первичному пластику. В новой жизни добрые крышечки могут стать мебелью, отделочными панелями, трубами и другими полезными предметами быта.

Представители комплекса по переработке обходов не только приняли партию крышек от представителей компании-перевозчика и волонтеров, но также провели экскурсию для делегации. Гости смогли увидеть все ключевые участки производства: мусоросортировочный комплекс с автоматической и ручной сортировкой, а также участок компостирования пищевых отходов.

Сотрудничество компаний и благотворительного фонда будет обязательно продолжено.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.