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7 млн рублей превысили штрафы за незаконную перевозку отходов в Подмосковье за неделю

На территории Московской области продолжается борьба с «серыми» возчиками отходов строительства, сноса и грунтов. Так, только за неделю текущего года камеры зафиксировали 98 случаев незаконной перевозки крупногабаритного мусора, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Больше всего нарушений выявлено в следующих городских округах:

Талдомский,

Подольск,

Электросталь.

Система видеонаблюдения в регионе работает круглосуточно, нарушения фиксируют и днем, и ночью.

Инспекторы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области обращают внимание жителей на то, что проще и дешевле получить талон для перевозки отходов, чем платить большие штрафы.

Оформить разрешение можно на региональном портале государственных услуг.

Штрафы за противоправные действия в части незаконной перевозки отходов могут достигать 250 тысяч рублей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.