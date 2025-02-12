177 социально значимых объектов Подмосковья подключили к электросетям в 2024 году

Энергетики Подмосковья ведут активную работу по технологическому присоединению социально значимых объектов к электрическим сетям. Так, по итогам прошлого года 177 объектов сферы образования, здравоохранения, культуры, спорта и жилищно-коммунального хозяйства было подключено к сетям подмосковных электросетевых компаний «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион», сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

Одним из таких объектов стал физико-математический лицей в мкр. Семхоз в г. Сергиев Посад. Специалисты «Мособлэнерго» установили комплектную трансформаторную подстанцию с двумя трансформаторами по 250 кВА каждый, смонтировали 250 м кабельно-воздушной линии 6 кВ. Теперь у лицея 2-я категория надежности электроснабжения, предусматривает питание потребителей от двух независимых источников.

«В рамках работы по технологическому присоединению мы строим новые линии электропередачи и трансформаторные подстанции, оснащенные современным силовым и электрооборудованием, а также проводим работы по увеличению мощности уже работающих объектов электросетевого хозяйства. Это важная деятельность, которую мы продолжим в 2025 году», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов».

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.