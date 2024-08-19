146 многоквартирных домов Дубны готовы к новому отопительному сезону

В Дубне в рамках подготовки жилищного фонда г. о. Дубна (430 домов) к отопительному периоду 2024–2025 гг. инспекторы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области осуществляют проверку инженерных систем в домах, с занесением нарушений в мобильное приложение «Проверки Подмосковья», передает пресс-служба администрации городского округа.

«В подвалах домов осуществляется осмотр теплового узла, тепловых сетей, труб ГВС и ХВС, а также канализации. Инспекторы Минчистоты проведут осмотр всех 430 домов до начала отопительного периода. На данный момент проверены почти 146 домов и почти во всех из них обнаруживаются нарушения по содержанию инженерных систем», — сказал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

В домах где уже проведена проверка управляющим компаниям, посредством мобильного приложения, поставлены задачи по устранению нарушений. Зачастую это отсутствие изоляции на трубах, захламление подвалов, завал воздушных продухов в подвал, мелкие свищи на трубах и негерметичность запорных арматур.

Дефекты которые требуют замены или проведения капитального ремонта, будут занесены в соответствующий акт для проведения долгосрочных работ в следующем весенне-летнем периоде. На текущий период управляющие компании смогут провести текущие ремонтные работы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.