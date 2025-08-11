14 подъездов отремонтируют в Дубне по программе софинансирования

В этом сезоне запланировано обновить 14 подъездов в Дубне.

В доме номер 16 по проспекту Боголюбова в Дубне ремонт подъездов идет второй год. Энергичные и ответственные члены правления ТСН обсудили нужные преобразования с остальными жителями, составили план на несколько лет вперед и контролируют его выполнение ежегодно. Завершается ремонт в пятом подъезде, четвертый уже готов. Окраска стен, потолков, дверей, металлических решеток и оград — работы, запланированные на сезон, выполнены.

Ремонт пройдет в домах 15, 29, 31, 39 на проспекте Боголюбова, а также на ул. Энтузиастов, д. 3А, ул. Понтекорво, д. 22. В Левобережье подъезды приведут в порядок по адресам: ул. Тверская, д. 15, ул. Свободы, д. 20, ул. Хлебозаводская, д. 24 и др.

«В список подъездов, подлежащих ремонту, попали самые проблемные. Мнение жителей здесь имеет первостепенную важность. Перечень формируется на основе заявок дубненцев в их управляющие компании. Главное — это активность самих жильцов, а сотрудники городской администрации в случае необходимости всегда готовы подключиться и помочь в работе с УК», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Ремонт подъездов по программе софинансирования не подразумевает дополнительного сбора денег с жильцов. Используются средства со статьи на содержание и ремонт. Вторая половина суммы поступает из бюджета. Выбор работ — за жителями, список довольно велик — от установки новых окон до ремонта входной группы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо максимально включиться в работу по поиску и найму персонала в сфере ЖКХ, так как наблюдается нехватка сотрудников.

«У нас очень заметно не хватает людей в каждом муниципалитете — все, что касается разнорабочих, а также работников ЖКХ и аварийных служб, и управляющих компаний», — сказал Воробьев.