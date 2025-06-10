Жизнь после рака: психотерапевт рассказала, как обрести себя, победив онкологию

Победа над раком — это не просто завершение лечения, а начало нового, сложного и в то же время ценного этапа, сообщила РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина.

«Человек, прошедший через онкологию, выходит из этой битвы изменившимся — физически, эмоционально, духовно. И если сама болезнь становится испытанием силы тела, то жизнь после нее оказывается проверкой духа», — сказала Крашкина.

По словам специалиста, когда заканчиваются курсы химиотерапии, лучевой терапии, когда врачи наконец говорят: «Ремиссия», — кажется, что самое страшное позади. Но на самом деле для многих именно в этот момент начинается новый вызов. Тело, измученное лечением, требует восстановления. Психика, пережившая страх и боль, ищет опору. А окружающие часто ждут, что человек «вернется к нормальной жизни» — как будто ничего не случилось, но так не бывает.

Работа с телом

Мир после онкологии выглядит иначе. Возникают страхи: «А вдруг болезнь вернется?». Появляется чувство вины перед теми, кто не справился. Меняется восприятие себя — после операции, потери волос, изменений в теле. И самое сложное — осознание, что прежняя «нормальность» уже недостижима. Нужно искать новую.

Важно проявлять заботу к своему телу. Лечение оставляет след: слабость, гормональные сбои, проблемы с сердцем или суставами. Важно не игнорировать эти состояния, а вместе с врачами разработать план реабилитации. Регулярные обследования, щадящие физические нагрузки, правильное питание — необходимые шаги к восстановлению.

Душевное состояние и возвращение в социум

Также необходимо восстановить душевное равновесие. Тревога, депрессия, посттравматический стресс — частые спутники тех, кто победил рак. И здесь важно не замыкаться в себе, а искать помощь. Психологи, группы поддержки, даже простые разговоры с близкими могут стать опорой. Не стоит стесняться своих эмоций.

Врач подчеркнула, что не менее важно вернуться в социум. Работа, друзья, семья — все это требует переосмысления. Кому-то нужно время, чтобы снова научиться доверять своему телу. Кто-то решает изменить жизнь: сменить работу, найти новое хобби, пересмотреть отношения. Это абсолютно нормально.

Принятие изменений

Помимо этого, после победы над раком многие говорят: «Рак изменил меня». Кто-то начинает ценить каждое мгновение, кто-то находит силы помогать другим, кто-то просто учится жить медленнее и осознаннее. И в этом — главный парадокс: болезнь отнимает многое, но иногда дает неожиданный дар — понимание того, что действительно важно.

«Жизнь после рака — это не просто „продолжение“. Это новая глава, в которой есть место и страху, и надежде, и боли, и радости. Это путь, на котором важно не торопиться, не требовать от себя невозможного и помнить: выжить — уже победа», — отметила психотерапевт.

И, вероятно, в этом заключается главный урок: жизнь после борьбы с онкологией — это не просто возвращение к прежнему состоянию, а создание чего-то нового. Это нечто более хрупкое, но и более ценное. Более осмысленное и подлинное, заключила Крашкина.