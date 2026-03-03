Жители Подмосковья заказали онлайн почти 100 тыс медсправок

Почти 100 тыс медицинских справок оформили онлайн жители Подмосковья с начала 2026 года. Документы можно заказать через региональный портал госуслуг без посещения поликлиники, сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Максим Забелин, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Московской области через интернет доступны справка об отсутствии контактов с инфекционными больными, сертификат о профилактических прививках, выписка из амбулаторной карты и другие документы.

«Пациенту не нужно тратить время на поход в медучреждение, так как необходимый медицинский документ он может быстро и удобно заказать через интернет. С начала этого года онлайн было оформлено почти 100 тыс. медицинских справок», — сказал Максим Забелин.

Сертификат о профилактических прививках, выписка из амбулаторной карты и справка для спортивной секции формируются автоматически и доступны для скачивания сразу после оформления заявки.

Для получения электронных справок для абитуриентов и санаторно-курортной карты необходимо пройти профилактический медосмотр в течение календарного года. Оформить документы можно на региональном портале госуслуг «Здоровье» в разделе «Электронные мед. документы» по ссылке https://zdrav.mosreg.ru/start.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.