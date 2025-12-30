Жители Подмосковья могут закрыть больничный лист через телемедицину

В Подмосковье упростили процедуру закрытия больничных листов: теперь жители региона, прикрепленные к поликлиникам Минздрава Московской области, могут сделать это дистанционно с помощью телемедицинской консультации, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Подмосковье внедрили возможность закрытия листков нетрудоспособности без посещения поликлиники. Теперь жители региона, прикрепленные к подведомственным Минздраву Московской области поликлиникам, могут воспользоваться телемедицинской консультацией для завершения больничного.

Во время онлайн-приема врач опрашивает пациента, оценивает его состояние и при отсутствии жалоб закрывает больничный лист. Если симптомы сохраняются, пациенту рекомендуют очный прием для осмотра и корректировки лечения. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Услуга доступна пациентам с любым диагнозом, включая случаи ухода за больным членом семьи. При этом сохраняется возможность закрыть больничный лист на очном приеме. Записаться на телемедицинскую консультацию можно через чат-бот Денис в мессенджере MAX, приложение «РТ ДокторОнлайн», портал Госуслуг «Здоровье», инфомат в медорганизации, по телефону горячей линии 122 или у лечащего врача.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.