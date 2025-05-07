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Жители Одинцова в мае могут проверить здоровье в ФАПе

В мае жители Одинцовского городского округа могут проверить свое здоровье, не выезжая далеко от дома. Для этого Одинцовская областная больница организует выезды мобильного фельдшерско-акушерского пункта. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Планируется, что ФАП будет работать в 5 населенных пунктах городского округа по следующему графику:

г. Одинцово, Центральная площадь — 15, 16, 22, 23, 29 и 30 мая с 9:00 до 14:00;

п. Гарь-Покровское — 27 и 28 мая с 9:00 до 14:00;

с. Хлюпино — 20 и 21 мая с 9:00 до 14:00;

с. Аксиньино — 13 и 14 мая с 9:00 до 14:00;

с. Уборы-Дубцы — 6 и 7 мая с 9:00 до 14:00.

В рамках выездов пациенты мобильного ФАПа смогут пройти осмотр фельдшера, анкетирование, антропометрию, измерение артериального давления, сдать общий и биохимический анализы крови. Для определенных возрастных групп будет доступна электрокардиография. Также будет осуществляться запись на флюорографию и маммографию в ближайшие подразделения больницы.

Важно помнить, что диспансеризация и профилактический медицинский осмотр проводятся строго натощак. Пациентам необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Предварительная запись на прием не требуется. Проведение выездных профилактических осмотров является частью программы по улучшению доступности медицинской помощи в Московской области. Подобные мероприятия помогают выявить заболевания на ранних стадиях и способствуют сохранению здоровья населения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность командной работы в сфере здравоохранения. Он подчеркнул, что сегодня главные врачи, руководители отделений имеют возможность прямой связи с министром здравоохранения области, а также представителями власти.

По его словам, постоянный диалог помогает решать проблемы и слышать новые инициативы, чтобы система здравоохранения работала более эффективно.