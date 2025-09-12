Единый день диспансеризации пройдет в Мытищах 13 сентября

В субботу, 13 сентября, с 8:00 до 14:00 в поликлиниках Мытищ пройдет единый день диспансеризации. Об этом сообщили в администрации городского округа Мытищи.

У жителей округа есть возможность за один день пройти медицинское обследование, в которое входит: осмотр врачом-терапевтом, забор крови для проведения основных анализов (до 11:00, нужно явиться натощак), ЭКГ, флюорография, измерение внутриглазного давления.

Прием ведут следующие лечебно-профилактические учреждения Мытищинской больницы:

— поликлиника № 1 (ул. Воровского, стр. 2);

— поликлиника № 2 (ул. Юбилейная, 10);

— поликлиника № 3 (ул. Силикатная, 31б);

— поликлиника № 5 (ул. Веры Волошиной, 54).

Кроме того, пройти обследование можно будет около Дворца культуры «Яуза с 10:00 до 15:00 в мобильном медицинском комплексе, в котором также все желающие смогут сделать прививку от гриппа.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.