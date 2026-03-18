Врачи центра Рошаля в Подмосковье удалили подростку гигантский полип

Врачи Детского научно-клинического центра имени Л.М. Рошаля в Подмосковье удалили крупный полип кишечника у подростка без разрезов. Образование обнаружили во время планового обследования почек, после чего пациента экстренно госпитализировали в хирургическое отделение, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Подросток поступил в центр для планового обследования почек. Во время диагностики специалисты выявили крупный полип в области печеночного угла толстой кишки, который почти полностью перекрывал просвет кишечника.

Полипы представляют собой патологические разрастания ткани на слизистой оболочке. Долгое время они могут не проявляться, однако при увеличении способны вызвать кишечную непроходимость, кровотечения и в редких случаях переродиться в злокачественные образования.

«Мы провели эндоскопическую полипэктомию — малоинвазивную операцию по удалению образования. Специальным инструментом, введенным через эндоскоп, аккуратно отсекли полип и полностью восстановили проходимость кишечника. Вмешательство прошло без разрезов и кровопотери, что позволило сохранить силы ребенка для дальнейшего лечения врожденной патологии почек», — сказал заведующий отделением эндоскопических методов диагностики и лечения Александр Иноземцев.

После операции мальчик чувствует себя хорошо. Его выписали домой под наблюдение специалистов. Гистологическое исследование подтвердило доброкачественный характер образования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.