Врачи объяснили, почему человека «тянет» на соленое или сладкое

Иногда человека «тянет» съесть определенный продукт — сладкое, жирное, острое или соленое. Врачи говорят, что причины такого пищевого поведения могут быть самые разные — и физические, и психологические, от дефицита витаминов и перенесенных болезней до вредных привычек и нехватки «гормона радости», сообщает «Секрет фирмы» .

Среди психологических факторов пищевых пристрастий часто оказывается стресс и желание его «заесть». Доказано, что во время стресса и неопределенности зачастую тянет к жирной и сладкой еде, что помогает справиться с эмоциональным напряжением.

Также человек может «сорваться» на сладкое, жирное и любую другую еду с интенсивным вкусом после строгой диеты, чтобы пополнить запасы дофамина (так называемого «гормона счастья» или «гормона удовольствия»), отметила эндокринолог, терапевт Lahta Clinic Ксения Соловьева.

Желание съесть тот или иной продукт, например, борщ или «бабушкины» пирожки, может вызвать определенный триггер, напоминающий о том, что вы любили есть это в детстве или давно хотели, но отказывали себе в этом, пояснил врач-гастроэнтеролог Максим Маскин.

Распространенная физиологическая причина тяги к сладкому — напряженная умственная работа, так как шоколад или булка — это «быстрая энергия» для мозга. Если хочется кисленького, то стоит проверить уровень железа в крови, так как при анемии возникает потребность в кислоте для эффективного усвоения железа, поясняют специалисты. А любителям солененького стоит проверить надпочечники, которые вырабатывают гормон альдостерон, регулирующий водно-солевой баланс.

Еще один фактор, подталкивающий к более сладкой, соленой или пряной еде, это снижение чувствительности вкусовых рецепторов у людей, переболевших коронавирусом.

Однако в современном мире доступ к разнообразным продуктам практически не ограничен, поэтому зачастую тяга к «вредной» еде может быть связана с привычкой, и необходимо просто пересмотреть свой рацион. В любом случае при подозрении на какие-либо дефициты медики посоветовали обратиться к врачу.