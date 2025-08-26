Врачи объяснили, как снизить риск заболеваний в межсезонье

Врач Мымрина: важно регулярно увлажнять воздух в помещении, чтобы не заболеть

В переходные периоды между сезонами увеличивается вероятность обострения хронических заболеваний. По словам терапевта сети медицинских центров «Андреевские больницы — Неболит» Екатерины Мымриной, это связано с перепадами температуры, изменением влажности, ростом заболеваемости вирусными инфекциями, снижением иммунитета из-за перестройки организма на новые природные ритмы и уменьшения выработки витамина D, сообщает «Вечерняя Москва».

Доктор отметила, что осенью на иммунитет дополнительно влияют стресс, переутомление, дефицит сна и неправильное питание. Эти факторы могут привести к ухудшению состояния здоровья и обострению хронических болезней.

Для снижения риска заболеваний врач рекомендовала соблюдать несколько простых правил. Важно регулярно увлажнять воздух в помещении, проветривать комнаты и избегать резких перепадов температуры. Следует контролировать показатели здоровья, такие как уровень сахара в крови и давление, а при необходимости консультироваться с врачом по поводу корректировки лечения.

Мымрина подчеркнула, что укрепить иммунитет помогают сбалансированное питание, физическая активность, достаточное пребывание на свежем воздухе и полноценный сон. Одежда должна соответствовать погоде, чтобы избежать переохлаждения и перегрева. Вакцинация, например, прививка от гриппа, также снижает вероятность заболевания в сезон вирусных инфекций.

Следование этим рекомендациям позволяет поддерживать здоровье, укреплять иммунитет и снижать риск обострения хронических и сезонных заболеваний, заключила специалист.