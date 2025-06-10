Врачи НИКИ детства в Подмосковье рассказали о вреде электронных сигарет и вейпов

С 9 по 15 июня в России проходит неделя отказа от зависимостей. Благодаря активной пропаганде, в России ежегодно снижается распространенность курения. Но есть и тревожная тенденция — вейпы, электронные сигареты и приборы нагревания табака становятся популярными у подростков. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Многие считают, что электронные сигареты и вейпы — безопасная альтернатива обычным сигаретам. Подростки легко поддаются соблазну, не осознавая рисков. Однако эти устройства могут быть не менее опасны. Использование электронных сигарет и вейпов не снижает риски для здоровья, а в ряде случаев может усугубить состояние дыхательной системы. В составе жидкостей для вейпов содержатся масла, которые при нагревании выделяют токсичные вещества. Медики фиксируют случаи «попкорновой болезни» или облитерирующий бронхиолит», — рассказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Чтобы защитить детей от кажущихся модными вейпов и сигарет, специалист предлагает проводить в школах профилактические беседы на эту тему. Школьники могут стать активными участниками таких уроков и подготовить материал о рисках для здоровья, связанных с курением.

«Будьте примером для своего ребенка. Если вы курите, постарайтесь отказаться от этой привычки. Поговорите с ребёнком о вреде курения и вейпов. Расскажите о возможных последствиях для здоровья в будущем. Помогите ребенку понять, что курение и вейпы не помогут решить проблемы или справиться со стрессом. Донесите до ребенка, что здорово общаться со сверстниками, которые, не курят и не парят. С теми, кто следит за здоровьем и выбирает спортивную площадку и мяч, а не подъезд и вейп. Это поможет сохранить здоровье на долгие годы», — добавила Нисо Одинаева.

Здоровье — это наше главное богатство, и заботиться о нем нужно с детских лет. Отказ от вредных привычек — важный шаг на пути к долгой и полноценной жизни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.