Врачи НИКИ детства Подмосковья рассказали о сезонных продуктах для здоровья зимой

В зимний период важно поддержать иммунитет ребенка через сбалансированное питание. Сезонные продукты — ключевой элемент здорового рациона, особенно в холодное время года. Врачи НИКИ детства рассказывают, какие овощи и фрукты стоит выбирать в зимние месяцы и почему это критически важно для роста и развития детей. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Сезонные продукты содержат больше полезных веществ, так как не подвергаются длительному хранению или обработке. Для ребенка это значит — более эффективная поддержка иммунной системы и усвоение необходимых витаминов», — отмечает директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Зимой на прилавках чаще всего можно встретить поздние сорта капусты (белокочанную, цветную, брокколи), морковь, свеклу, лук, чеснок, картофель, а также яблоки и цитрусовые — апельсины, мандарины, грейпфруты. Эти продукты богаты клетчаткой, витаминами С, А, группы B, а также антиоксидантами. Особенно ценна зимняя капуста — она содержит сульфорафан, который обладает противовоспалительными свойствами и способствует детоксикации организма.

«Особое внимание следует уделять сочетанию продуктов. Например, витамин С, содержащийся в цитрусовых, усиливает усвоение железа из овощей. Поэтому сочетание моркови с апельсиновым соком или брокколи с лимонным соком — отличный выбор для зимнего меню», — поясняет Анна Басова, заведующая отделом организации лечебного питания, врач-диетолог.

Стоит отметить, что зимнее питание должно быть разнообразным, но не перегруженным. Лучше предлагать ребенку новые продукты постепенно и в маленьких порциях, в сочетании с привычными. Регулярное включение сезонных овощей и фруктов в рацион поможет ребенку сохранять энергию, хорошее настроение и устойчивость к простудным заболеваниям в течение всей зимы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонту и оснащению медучреждений высокотехнологичным оборудованием.

По его словам, задача властей — чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.