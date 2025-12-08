Врачи МОНИИАГ в Подмосковье разрабатывают стандарты роботической хирургии

Врачи Московского областного НИИ акушерства и гинекологии приняли участие в конгрессе Ассоциации урогинекологов и роботических хирургов России, который прошел 5 и 6 декабря 2025 года в Москве, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В столице 5 и 6 декабря 2025 года прошла научно-практическая конференция Московского областного НИИ акушерства и гинекологии (МОНИИАГ), в рамках которой состоялся Конгресс Ассоциации урогинекологов и роботических хирургов России.

Руководитель отделения оперативной гинекологии МОНИИАГ Александр Попов отметил, что одной из главных задач роботических хирургов остается объединение усилий и обмен опытом между специалистами. По его словам, акушеры-гинекологи МОНИИАГ одними из первых начали применять комплексный подход к лечению сложных гинекологических заболеваний, требующих дополнительных знаний из смежных областей. За последние годы специалисты института провели более 300 колоректальных операций при сложных формах эндометриоза.

В конгрессе участвовали оперирующие врачи разных направлений, включая молодых специалистов. Они обсудили современные методы хирургического лечения и сохранения репродуктивных функций у сложных пациентов, а также познакомились с новой цифровой платформой Ассоциации роботических хирургов и урогинекологов России. Этот интернет-ресурс позволит специалистам обмениваться опытом и обучаться.

Александр Попов подчеркнул, что врачи МОНИИАГ активно участвуют в разработке единых междисциплинарных стандартов качества в роботической хирургии. Это должно повысить уровень медицинской помощи в регионе. На сегодняшний день в отделении оперативной гинекологии и онкогинекологии МОНИИАГ выполнено более 1600 роботических операций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.