Врачи МОНИИАГ проведут телемост с Дубаем для демонстрации роботических операций

Врачи Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии 5 февраля 2026 года проведут прямую трансляцию роботической операции в рамках международного конгресса ENDO Dubai, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии ежегодно участвует в международном конгрессе ENDO Dubai, который объединяет специалистов по малоинвазивной гинекологической хирургии из более чем 70 стран.

Директор института Роман Шмаков отметил, что интерес к опыту подмосковных врачей стабильно высок, и на конгрессе они не только представляют доклады, но и проводят телемосты. В ходе телемоста хирурги из разных стран смогут наблюдать за уникальными операциями и последними разработками специалистов МОНИИАГ.

5 февраля 2026 года из операционной института состоится прямая трансляция хирургического лечения сложного случая колоректального эндометриоза с применением роботической установки. Операционная была полностью переоборудована в 2024 году и оснащена современным оборудованием для трансляций в 3D и Full HD качестве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался президенту России Владимиру Путину о развитии здравоохранения в регионе. Он подчеркнул, что в Подмосковье активно работает программа привлечения врачей.

«Делаем заметные стимулирующие выплаты тем, кто особенно идет в первичное звено. Стационары тоже важны, безусловно, но первичное звено, я абсолютно согласен, узкие специалисты — это на вес золота сегодня», — заявил Воробьев.