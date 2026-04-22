Врачи Электростали спасли ногу женщины после ДТП в Подмосковье

В Электростальской больнице врачи спасли ногу женщине, получившей тяжелые травмы в ДТП. У пациентки диагностировали обширную рваную рану, открытый перелом и повреждение коленного сустава, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Женщину доставили в больницу бригадой скорой помощи с обширной рваной раной левой ноги. В результате аварии кожа была содрана от верхней части бедра до голеностопа, также зафиксированы проникающее ранение коленного сустава и открытый перелом малоберцовой кости.

«Пациентку сразу же поместили в реанимацию, где провели интенсивную противошоковую терапию. Затем ее перевели в операционную для первичной хирургической обработки сильно загрязненной раны. Далее мы выполнили аутодермопластику — пересадку собственной кожи с других частей тела. Операции проходили в несколько этапов, и каждый из них был успешным», — рассказал травматолог-ортопед Электростальской больницы Осмоналиев Абдырасул.

После хирургического этапа врачи продолжили обработку раневой поверхности, чтобы предотвратить осложнения. У пациентки также развилась контрактура нижних конечностей — устойчивое ограничение подвижности суставов.

«После основного заживления ран мы начали активную реабилитацию не менее трех часов в день. Программа включала массаж, физиотерапию и занятия на роботизированном тренажере, который помог восстановить подвижность коленного и тазобедренного суставов, улучшить кровообращение и предотвратить тромбозы», — рассказал заведующий отделением реабилитации Электростальской больницы Муминов Сиевуш.

Через несколько месяцев лечения женщина вновь смогла ходить. В настоящее время ее выписали, и она готовится вернуться к полноценной жизни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга», — сказал губернатор Андрей Воробьев.