Врачам Подмосковья помогают расширять навыки по хирургическому лечению женщин

Накануне состоялся очередной мастер-класс для врачей акушеров-гинекологов Подмосковья по расширению навыков проведения реконструктивных операций на женских половых органах. Он был организован отделением оперативной гинекологии и онкогинекологии МОНИИАГ по поручению министерства здравоохранения Московской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Слушателями обучающего мероприятия по применению новых технологий в практике врачей акушеров-гинекологов в 2024 году уже становились врачи Наро-Фоминского перинатального центра и Химкинской центральной больницы, на этот раз ими стали сотрудники Серпуховского родильного дома, к которым присоединились врачи из Чехова и Пущино.

«Не последнюю роль в улучшении качества оказания медицинской помощи населению играет постоянное обучение практикующих врачей новым методам проведения операций и применению современных технологий. Именно поэтому по поручению министерства здравоохранения Московской области сотрудники МОНИИАГ регулярно проводят мастер-классы для врачей областных роддомов и перинатальных центров. На сегодня в мире нет таких технологий, которые не были бы доступны подмосковным врачам, в обучении их навыкам владения этими технологиями и состоит наша задача», — сказал ведущий научный сотрудник МОНИИАГ Антон Федоров, проводивший обучение.

Выездные мастер-классы для врачей состоят из лекционного материала и демонстрации хирургических операций. В планах организаторов проведение мастер-классов по самым актуальным вопросам хирургического лечения в других городских округах Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.