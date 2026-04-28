Врач заявила, что зефир нельзя считать диетическим продуктом

Врач и нутрициолог Екатерина Гузман заявила, что зефир нельзя считать диетическим продуктом, хотя он менее калориен, чем многие другие сладости, сообщает Газета.ru .

Специалист отметила, что зефир часто называют «безопасным» десертом для фигуры из-за низкого содержания жира. По сравнению с тортами, шоколадом и печеньем он действительно менее калориен и обычно легче переносится желудочно-кишечным трактом.

Классический зефир готовят из фруктового пюре, сахара, яичного белка и желирующих веществ — пектина или агар-агара. Именно пектин нередко считают показателем пользы продукта.

«Пектин действительно относится к пищевым волокнам и может мягко поддерживать работу кишечника. Но его количество в десерте невелико — заменить фрукты или полноценные источники клетчатки зефир не способен», — подчеркнула Гузман.

Специалист уточнила, что зефир корректнее считать менее тяжелым вариантом сладкого, а не диетическим продуктом. По ее словам, оптимальная порция — 1–2 зефира после основного приема пищи, а не натощак. Десерты должны занимать небольшую долю рациона и не становиться ежедневной привычкой.

