Врач заявила, что зефир нельзя считать диетическим продуктом
Врач и нутрициолог Екатерина Гузман заявила, что зефир нельзя считать диетическим продуктом, хотя он менее калориен, чем многие другие сладости, сообщает Газета.ru.
Специалист отметила, что зефир часто называют «безопасным» десертом для фигуры из-за низкого содержания жира. По сравнению с тортами, шоколадом и печеньем он действительно менее калориен и обычно легче переносится желудочно-кишечным трактом.
Классический зефир готовят из фруктового пюре, сахара, яичного белка и желирующих веществ — пектина или агар-агара. Именно пектин нередко считают показателем пользы продукта.
«Пектин действительно относится к пищевым волокнам и может мягко поддерживать работу кишечника. Но его количество в десерте невелико — заменить фрукты или полноценные источники клетчатки зефир не способен», — подчеркнула Гузман.
Специалист уточнила, что зефир корректнее считать менее тяжелым вариантом сладкого, а не диетическим продуктом. По ее словам, оптимальная порция — 1–2 зефира после основного приема пищи, а не натощак. Десерты должны занимать небольшую долю рациона и не становиться ежедневной привычкой.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.