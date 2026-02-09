Врач успокоила: с эпилепсией сегодня можно жить полноценно

Невролог Демьяновская: с эпилепсией живут полноценно, если она под контролем

Большинство людей с диагнозом «эпилепсия» могут жить полноценной и активной жизнью, если заболевание находится под контролем, сообщила РИАМО невролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Жизнь с диагнозом „эпилепсия“ сегодня кардинально отличается от того, какой она была несколько десятилетий назад. Благодаря современным противоэпилептическим препаратам у 60-70% пациентов удается достичь длительной и устойчивой ремиссии, то есть полного отсутствия приступов на фоне терапии либо значительного уменьшения частоты приступов», — сказала Демьяновская.

Она добавила, что правильно подобранные современные противоэпилептические препараты достаточно хорошо переносятся, имеют ограниченное число побочных эффектов и не влияют на когнитивные функции.

«Пациент в ремиссии, находящийся под наблюдением невролога-эпилептолога, может вести обычную жизнь: получать образование, строить карьеру, заниматься спортом с разумными ограничениями, создавать семью. Нельзя только водить автомобиль, пока диагноз не снят — даже при устойчивой ремиссии и отсутствии приступов на терапии», — отметила врач.

Демьяновская уточнила, что для достижения высокого качества жизни, важно наблюдаться у эпилептолога, который поможет установить форму эпилепсии, подобрать эффективную терапию. Пациенту важно не пропускать прием назначенных врачом лекарств и своевременно проходить все рекомендованные исследования.

9 февраля отмечается Международный день борьбы с эпилепсией. Дату отмечают каждый год во второй понедельник февраля. Главная цель мероприятий в этот день — привлечь внимание общественности к трудностям, с которыми сталкиваются больные эпилепсией.

