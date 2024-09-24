Врач Терехова: приступы кластерной боли чаще всего возникают ночью

Кластерная головная боль — это крайне редкий, но невероятно мучительный вид первичной головной боли, которая представляет собой одно из самых сильных и болезненных состояний, известных медицине, сообщила РИАМО врач-невролог, алголог, заведующая центром по лечению хронической боли АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Анна Терехова.

«Многие пациенты, сталкивающиеся с этим видом боли, описывают ее как „невыносимую“ и „сводящую с ума“, что свидетельствует о крайней степени страданий, которые они испытывают. Чаще всего такие приступы возникают у человека в ночное время, заставляя его пробуждаться от пронзительной, буквально парализующей боли», — сказала врач.

Она отметила, что приступы могут длиться от нескольких минут до получаса. Если не принять мер по лечению, их продолжительность может увеличиваться до трех часов.

Как пояснила доктор, эта боль отличается тем, что сосредоточена с одной стороны головы и сопровождается такими симптомами, как слезотечение, покраснение глазного яблока и отек века. Частота ее проявлений варьируется — от одного раза в два дня до восьми раз в сутки, что делает жизнь пациента очень мучительной.

По ее словам, научные исследования предполагают, что причина возникновения кластерной боли кроется в патологической возбудимости нейрональных структур таламуса. Это приводит к нарушению центральных механизмов болевого контроля и функций вегетативной нервной системы.

«Для купирования болевого синдрома наиболее эффективными методами считаются ингаляции кислорода и применение триптанов подкожно или интраназально. В целях профилактики приступов часто используется препарат верапамил, который зарекомендовал себя как один из наиболее действенных средств», — добавила собеседница.

Она уточнила, что в последние годы активно исследуются и применяются новые методы лечения, включая неинвазивные методы нейромодуляции. Среди них можно выделить электрическую стимуляцию блуждающего нерва и использование препаратов с моноклональными антителами, но последние оказываются эффективными только при эпизодических формах кластерной боли.