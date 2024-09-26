Врач-терапевт Подмосковья рассказала о принципах лечения анемии беременных

Во время беременности женщины часто могут столкнуться с различными осложнениями, включая анемию — это состояние, при котором уровень красных кровяных клеток или гемоглобина ниже нормы. Это может привести к серьезным последствиям для здоровья, как матери, так и ребенка — важно понимать причины, симптомы и способы предотвращения анемии во время беременности, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Чаще всего патология возникает при дефиците одного или нескольких элементов, таких как: железо, белок, аскорбиновая или фолиевая кислоты.

«С начала 2024 года в нашем роддоме среди будущих рожениц зафиксировано 894 случая легкой и средней степени анемий. Поэтому всем беременным женщинам с подобным диагнозом мы рекомендуем полноценное, сбалансированное питание и поливитамины с обязательным содержанием железа, фолиевой кислоты и витаминов группы В», — рассказала врач-терапевт Люберецкого родильного дома Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) Дарья Гальцева.

Доктор также отметила, что вовремя диагностированное состояние и правильно проведенная антианемическая терапия дают в совокупности положительный результат. И у молодых мам появляется больше сил и энергии, чтобы полноценно ухаживать за новорожденными малышами.

В Московской области за организацию профилактических мероприятий среди населения отвечает министерство здравоохранения. Это в том числе выезды узкопрофильных специалистов на отдаленные территории региона, организация осмотров на предприятиях. Особое место занимает пропаганда диспансеризации, помогающей выявить серьезные заболевания на начальной стадии. Она включает: осмотр врача, анализы крови, антропометрию, онкоскрининги, ЭКГ, измерение внутриглазного и артериального давления. Летом ее можно пройти в выездных медицинских пунктах на входе в парки. Свыше 1 млн жителей Подмосковья прошли бесплатную диспансеризацию в 2024 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.