Врач Самойлова назвала продукты против весеннего авитаминоза

сегодня в 17:04

Самойлова: овощи, белки и растительные масла помогут при авитаминозе весной

Семейный врач, эндокринолог и диетолог Анастасия Самойлова рассказала, какие продукты помогут восполнить дефицит витаминов после зимы, сообщает «ФедералПресс» .

После зимы организм теряет часть запасов витаминов и минералов. Это может проявляться снижением иммунитета, частыми простудами и повышенной утомляемостью. Весной особенно важно скорректировать рацион.

«Первое правило успешной весны – свежие овощи и зелень. Зелень (петрушка, укроп, кинза, шпинат, сельдерей) содержат большое количество витаминов группы B, C, K, необходимых для повышения иммунитета и улучшения качества кожи. Особое внимание стоит уделить свежим овощам – брокколи, цветной капусте, огурцам, помидорам и моркови. Овощи обеспечат организм клетчаткой, витаминами и минералами, необходимыми для нормализации пищеварения, микрофлоры кишечника и улучшают всасываемость витаминов из других продуктов», — пояснила Самойлова.

Врач отметила, что рацион должен включать достаточное количество белков и жиров. Она рекомендовала есть рыбу, птицу, яйца, бобовые и нежирные молочные продукты. Среди жиров полезны растительные масла холодного отжима, рыбий жир и морепродукты.

Кроме того, специалист посоветовала добавить фрукты и ягоды как источник витамина C.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.