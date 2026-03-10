Врач объяснил природу вздрагиваний во сне

Врач общей практики Амир Хан объяснил, почему при засыпании возникает ощущение падения и резкое вздрагивание. Это реакция мозга на расслабление мышц, сообщает «Царьград» .

Врач общей практики Амир Хан в интервью Mirror рассказал, что вздрагивания при засыпании связаны с работой мозга в момент перехода ко сну.

Когда человек засыпает, мышцы постепенно расслабляются. Иногда мозг ошибочно воспринимает это состояние как падение. В ответ он посылает телу быстрый сигнал, чтобы «поймать» себя, из-за чего человек резко дергается и может проснуться.

По словам Хана, некоторые ученые считают такую реакцию остатком древнего защитного рефлекса.

Врач подчеркнул, что подобные вздрагивания не опасны. Чаще они возникают при сильной усталости, стрессе или употреблении кофеина в вечернее время.

