Врач назвала продукты, которые не стоит есть натощак

Соломатина объяснила, что на голодный желудок некоторые продукты способны раздражать слизистую и вызывать неприятные ощущения. Особенно это касается острых и кислых блюд, которые увеличивают нагрузку на желудок и могут привести к дискомфорту, особенно при заболеваниях ЖКТ.

Врач отметила, что кислые продукты, такие как маринады, уксус, цитрусовые, ананас и папайя, часто вызывают жжение и раздражение. Ферменты, содержащиеся в ананасе и папайе, могут вызывать неприятные ощущения даже во рту, а также в желудке. Кисломолочные продукты с высокой кислотностью также нежелательны, так как они раздражают слизистую и не приносят пользы.

По словам диетолога, свежая выпечка утром плохо расщепляется из-за недостатка слюны, поэтому лучше выбирать подсушенный хлеб. К нежелательным продуктам натощак Соломатина отнесла и грубые салаты с редькой, редисом, капустой, а также крепкие бульоны и крепкий кофе. Сладкие продукты и газированные напитки также не рекомендуются, так как могут резко повышать уровень глюкозы и вызывать чувство слабости и голода.

