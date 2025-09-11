Врач Карпенко объяснил, что алкоголь вреден для здоровья даже в малых дозах

В России многие люди употребляют алкоголь по разным причинам, однако врачи предупреждают о его вреде для здоровья.

Доцент кафедры поликлинической терапии института клинической медицины Пироговского университета Дмитрий Карпенко рассказал, что существует около ста заболеваний и синдромов, связанных с длительным употреблением спиртных напитков. Чаще всего страдают органы пищеварения, печень и центральная нервная система. Также алкоголь повышает риск заболеваний почек, сердца и сосудов. К наиболее тяжелым последствиям хронического алкоголизма относятся цирроз печени, алкогольная кардиомиопатия и энцефалопатия с когнитивными нарушениями.

Карпенко отметил, что распространенные представления о пользе алкоголя для пищеварения не соответствуют действительности. По его словам, так называемые «полезные» свойства спиртных напитков часто служат оправданием для их употребления и способствуют росту числа людей с алкогольной зависимостью. Исследования показали, что алкоголь перед едой лишь усиливает аппетит, что может привести к перееданию и употреблению нездоровой пищи. Кроме того, даже небольшие дозы алкоголя раздражают слизистую желудочно-кишечного тракта и оказывают токсическое действие на органы и системы организма.

Врач подчеркнул, что любая доза алкоголя вредна для здоровья. Он посоветовал быть осторожными и напомнил, что отказ от алкоголя более чем на год значительно снижает риск развития цирроза и других заболеваний. При комплексном лечении у людей, прекративших употреблять спиртное, улучшается пищеварение и нормализуется артериальное давление.