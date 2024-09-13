Врач Анпилогова: старое или грязное полотенце может вызвать выпадение волос

Полотенца накапливают бактерии и грибки, которые могут вызвать воспаление кожи головы, а физическое повреждение при трении грубым полотенцем может повлиять на структуру волос, сообщила РИАМО врач-косметолог, трихолог, заведующая отделением косметологии и дерматологии АО «Медицина» Екатерина Анпилогова.

«Старое или грязное полотенце может стать причиной выпадения волос. Полотенца накапливают бактерии и грибки, которые могут вызвать воспаление кожи головы, а физическое повреждение при трении грубым полотенцем может повлиять на структуру волос», — сказала Анпилогова.

Она также поделилась советами, как вернуть густоту волос после 40 лет.

«Стоит наладить правильное питание, включив в рацион витамины A, C, E и омега-3 жирные кислоты, использовать маски для волос с маслами, делать массаж головы и избегать стресса, который может быть одной из причин выпадения волос», — заключила врач.

13 сентября в России отмечают День парикмахера. Этот праздник в салонах красоты отмечают проведением мастер-классов и семинаром. Еще проходят конкурсы профмастерства и тематические мероприятия.