Возраст и недостаток сна: врач рассказала о неочевидных причинах набора веса

Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что причиной набора лишнего веса могут быть не только сидячий образ жизни и неправильное питание, влияют также возраст и недостаток сна, сообщает сайт «Узнай.ру» .

«С возрастом часто замедляется двигательная активность. Человек уже нашел своего партнера, вырастил детей, занял определенное место в жизни. Разумеется, он начинает больше времени проводить дома. Снижается не только двигательная, но и познавательная активность», — сказала доктор.

По ее словам, человеку начинает казаться, что он уже многое видел и все знает, он не стремится к новым впечатлениям.

Кроме того, поздние отходы ко сну у взрослых людей приводят к нарушению биологических ритмов. Вырабатывается большее количество кортизола, на следующий день человек выбирает более калорийную, сладкую или жирную пищу.

Еще один фактор набора веса — это хронический стресс, когда из-за многочисленных проблем организм человека начинает накапливать энергию.