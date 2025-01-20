Воздействие на биологически активные точки: как действует акупунктура

Помимо традиционных методов лечения, таких как медикаменты, массаж и физкультура, эффективным способом борьбы с болью является акупунктура. Этот метод, зародившийся в Китае, признан современной медициной и используется для снятия болевых синдромов и мышечного напряжения, сообщила РИАМО врач-рефлексотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Жоголева.

Врач рассказала, что этим методом можно бороться и с болью в пояснице.

«Суть иглорефлексотерапии заключается в воздействии на биологически активные точки тела с помощью тонких стерильных игл. Эти зоны связаны с нервными окончаниями, сосудами и рецепторами, что позволяет запускать процессы восстановления организма», — сказала Жоголева.

Она уточнила, что иглоукалывание устраняет боль, снимает спазмы, улучшает кровообращение и нормализует мышечный тонус.

По ее словам, один из эффектов акупунктуры достигается за счет стимуляции выработки гормонов, таких как серотонин, который снижает стресс и улучшает настроение. Боль блокируется на уровне нервной системы, а мышцы расслабляются благодаря восстановлению их нормальной работы. Также методика помогает организму лучше адаптироваться к стрессам, снижая их воздействие.

Как пояснила доктор, иглы изготавливаются из гипоаллергенных материалов и используются только одноразово. Процедура безопасна, дискомфорт у пациента минимален. Для стойкого эффекта рекомендуется проходить курс регулярно, до двух раз в год.

Как отметила собеседница, есть разные виды акупунктуры. Классический метод воздействует на точки тела, аурикулотерапия — на ушные раковины. Применяются также микроиглы, оставляемые в теле на несколько суток, или вакуумная терапия с использованием специальных банок для улучшения кровообращения.

«Иглорефлексотерапия успешно дополняет традиционное лечение, усиливая эффект медикаментов, физиотерапии и ЛФК. Этот комплексный подход помогает эффективно бороться с болью и восстанавливать здоровье», — заключила Жоголева.