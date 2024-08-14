ВОЗ принял чрезвычайные мероприятия по борьбе с оспой обезьян

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ВОЗ объявил эпидемию оспы обезьян в Африке чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, пишет РИА Новости .

«Происходящее (эпидемия оспы обезьян — ред) является чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение», — заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

В 2024 году от заболевания умерло 524 человека, еще 14 тысяч получили такой диагноз, отметил руководитель организации.

Для мероприятий по борье с оспой обезьян ВОЗ затребовала 15 миллионов долларов.

Ранее оспу обезьян объявляли ЧС в 2022 году.