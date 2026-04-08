Владимирские врачи спасли беременную с редким инсультом

Во Владимирской областной клинической больнице врачи оказывают помощь беременной женщине с редкой формой инсульта. Пациентке уже провели сложную операцию, сообщает «Царьград» .

Молодую женщину госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Причиной стал инфаркт мозга, вызванный тромбозом церебральных вен. Течение заболевания осложняется ранним сроком беременности. Ранее пациентка не состояла на учете в женской консультации.

По данным медиков, такая патология встречается редко — не более 1,5 случая на 100 тысяч человек в год. На нее приходится менее 3% от общего числа инсультов.

Лечение ведет многопрофильная команда: нейрохирурги, неврологи, реаниматологи и акушеры-гинекологи. В рамках экстренной помощи пациентке уже выполнили сложное нейрохирургическое вмешательство. Сейчас ее состояние контролируют в отделении реанимации и интенсивной терапии.

Для выбора дальнейшей тактики врачи консультируются со специалистами Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова в Москве. Телемедицинские консультации позволяют согласовывать все этапы лечения с федеральным центром.

