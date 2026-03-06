Видновские врачи извлекли инородное тело из пазухи носа пациентки

В оториноларингологическое отделение Видновской клинической больницы подмосковного Ленинского городского округа обратилась женщина с жалобами на дискомфорт в области носоглотки. Пациентка готовилась к имплантации зубов и была направлена стоматологами к ЛОР-врачам для обследования верхнечелюстной пазухи. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.

«Для решения проблемы потребовалось провести операцию по расширению доступа к пазухе. Хирургическое вмешательство прошло успешно, мы извлекли фрагмент слепочного материала — тот самый, который используется в стоматологии при изготовлении протезов», — рассказал врач-оториноларинголог Магомед Гасанов.

Уточняется, что в ходе обследования выяснилось, что причиной дискомфорта стало инородное тело на дне пазухи, которое вызывало хроническое воспаление и утолщение слизистой. Оперативное вмешательство провели врачи-оториноларингологи Джабраил Баганов и Магомед Гасанов. Операция прошла успешно, пациентка избавлена от беспокоящей проблемы и теперь может вернуться к планам по имплантации зубов.

В пресс-службе добавили, что подобные случаи в медицинской практике встречаются, однако своевременное обращение к специалистам позволяет избежать серьезных осложнений и восстановить здоровье без последствий. С начала 2026 года уже более 10 тыс. жителей прошли профилактический осмотр.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.