Ветеринар рассказала об опасности операции «мягкие лапки» для кошек

Ветеринар Сиротина: удалять кошкам когти нельзя — это продолжение их «пальцев»

В интернете рекламируют операцию по избавлению кошки от когтей. Хоть процедура «мягкие лапки» и весьма популярна, прибегать к ней не стоит, это может быть опасно, рассказала радио Sputnik ветеринарный врач Ангелина Сиротина.

Когти обычно удаляют тем кошкам, которые проявляют агрессию или портят обои, мебель в квартире. Операция называется «мягкие лапки».

Однако она совсем небезопасная и даже негуманная, поэтому и запрещена в ряде государств. Удалять кошкам когти не рекомендуется, поскольку они являются неким продолжением «пальцев». С помощью них питомцы выполняют большое количество повседневных задач.

Поэтому кошкам рекомендуется просто периодически обрезать когти. Также можно воспользоваться альтернативным вариантом — клеить мягкие когти. С ними ущерб квартире нанесен не будет.

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