Весенний подъем ОРВИ и гриппа: как защитить себя и семью

Весна постепенно вступает в свои права, однако сезон респираторных инфекций пока не отступает. Роспотребнадзор предупреждает о вероятности нового подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Почему весной особенно важно быть начеку

В начале весны люди нередко становятся более восприимчивыми к инфекциям: после зимы организм может испытывать дефицит витаминов и повышенную утомляемость. Кроме того, сами респираторные инфекции весной порой становятся триггером для обострения сезонных аллергий и других хронических заболеваний.

При этом важно помнить, что так называемая «простуда» в подавляющем большинстве случаев имеет вирусную природу — по оценкам специалистов, до 98% респираторных инфекций вызываются именно вирусами. Не случайно при выборе лечения врачи стараются воздействовать прежде всего на причину болезни — сам вирус.

Как известно, вирусы размножаются довольно быстро, поэтому заболевший человек уже в первые дни может становиться источником инфекции для окружающих — членов семьи, коллег или случайных попутчиков в транспорте. Именно так нередко формируется цепочка заражения, разорвать которую бывает непросто.

В условиях повышенной вирусной активности особого внимания требуют наиболее уязвимые члены семьи — дети, беременные женщины, пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями. У них риск осложнений при вирусных инфекциях остается наиболее высоким.

Что делать при первых симптомах простуды

Если избежать заражения не удалось, важно своевременно обратиться к врачу и получить профессиональные рекомендации по лечению, а не пытаться самостоятельно подобрать средство «от простуды». В текущем сезоне, по данным Роспотребнадзора, наиболее активно циркулируют риновирусы, сезонные коронавирусы, а также респираторно-синцитиальный вирус (РСВ). Одновременно постепенно увеличивается доля вирусов гриппа A (H1N1)pdm09 и B. В настоящее время известно более 200 вирусов, вызывающих ОРВИ, а потому определить точного возбудителя по схожим симптомам бывает сложно. В этом случае используются противовирусные препараты, действие которых не зависит от конкретного типа вируса и может работать против различных респираторных возбудителей. Речь идет о средствах прямого противовирусного действия с широким спектром активности.

В обновленных клинических рекомендациях Минздрава России именно противовирусные препараты прямого действия рассматриваются как средства первой линии терапии при ОРВИ. Чем они отличаются от других групп? Их задача — не стимулировать иммунитет (который и так работает в усиленном режиме), а напрямую вмешиваться в жизненный цикл вируса, не давая ему проникать в здоровые клетки.

Один из представителей этой группы — умифеновир, действующее вещество препарата Арбидол. Его механизм связан с блокированием одного из ключевых этапов развития инфекции — проникновения вируса в клетку. Как отмечает главный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус, умифеновир не оказывает прямого воздействия на иммунную систему и действует непосредственно на вирус. По его словам, препарат начинает работать в первые часы после приема, препятствуя размножению вируса. Это помогает ускорить выздоровление, снизить риск осложнений и уменьшить заразность заболевшего для окружающих.

Эксперт обращает внимание, что важным условием эффективности лечения является курсовой прием препарата — как правило, не менее 5–6 дней, поскольку вирусная активность может сохраняться в организме в течение этого времени. Кроме того, умифеновир может применяться и для постконтактной профилактики — например, если в семье уже появился заболевший и важно снизить риск распространения инфекции среди близких.

Препараты с иммунотропным действием Минздрав отнес к группе резерва. Профессор Продеус объясняет это тем, что дополнительная стимуляция иммунитета в острый период инфекции может дать непредсказуемый эффект, особенно у детей, пожилых или людей с хроническими заболеваниями. Поэтому во всем мире стараются делать выбор в пользу средств с прямым, предсказуемым механизмом действия, которые воздействуют на вирусы, а не «подстегивают» то, что и так уже работает на пределе, добавил эксперт.

Предостерегая от грубого вмешательства в сложные механизмы иммунного ответа, специалист советует не забывать о естественной поддержке организма — режиме сна, полноценном питании, умеренной физической активности и снижении стресса.

Как еще можно снизить риск заражения

Простые профилактические меры способны существенно снизить риск заражения. При кашле, чихании и разговоре заболевший человек выделяет большое количество вирусных частиц, поэтому важно соблюдать дистанцию и при необходимости использовать медицинские маски, особенно в местах массового скопления людей.

Важно соблюдать гигиену рук и использовать антисептики на спиртовой основе. После посещения транспорта, магазинов и других общественных мест рекомендуется обрабатывать руки перед тем, как касаться лица.

Гаджеты, которые мы постоянно берем с собой в транспорт и людные места, также желательно периодически очищать антисептическими средствами.

Проветривание помещений и влажная уборка помогают снизить концентрацию вирусов в воздухе. А с учетом переменчивой весенней погоды важно одеваться по погоде и избегать переохлаждения, которое может ослаблять защитные механизмы организма.